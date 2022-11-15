Страта "вагнерівця" кувалдою: Арестович пояснив, чи винна Україна, що полонений потрапив до РФ

Арестович наголосив, що Росія намагається перекласти відповідальність за публічну розправу, що відбулася на її території.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував відео страти кувалдою екс-ув'язненого Євгена Нужина "вагнерівцями", опубліковане в Мережі.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович пояснив, що Росія намагається перекласти відповідальність за публічну розправу, що відбулася на її території. Він наголосив, що вбивство Нужина точно відбулося не на підконтрольній урядові території України.

"Дилема важка. З однієї сторони, ми не можемо не обмінювати полонених. Треба встановлювати, добровільно чи недобровільно він пішов на обмін. Я не знаю цього", – зазначив Арестович.

Своєю чергою Марк Фейгін додав, що цією публічною стратою РФ підтвердила, що є державою-терористом, на кшталт "ІДІЛ".

"То чому Захід веде переговори з "ІДІЛ", а ми маємо вести переговори з тими, хто гірше за "ІДІЛ", – сказав радник ОП.

Військові РФ можуть і далі без страху здаватися до полону

Олексій Арестович певен, що російські солдати можуть спокійно здаватися до полону і не боятися за свою безпеку. Він пояснив, що Нужин не здавався добровільно у полон, його захопили на полі бою зі зброєю у руках.

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"У Росії склалася така ситуація, що вони взагалі можуть вбити будь-якого полоненого якого ми віддамо. І сказати, що так буде з кожним, хто потрапить у полон. Ми несемо за це відповідальність? Ні! Вони можуть 10 полонених вбити, 200, 2000. Ми не відповідаємо за те, що відбувається на території РФ. Нам можна висловити претензії за насильну видачу. Мовляв, він не хотів, а ми його видали. Але це ще треба встановити. А це неможливо зробити під час війни", – сказав він.

Арестович повідомив, що минулої доби на українську сторону добровільно перейшли ще двоє російських солдатів і заявили про бажання воювати у легіоні "Свобода Росії"

"І здавати їх ніхто не збираєтсья. Як і тих, хто служить у Легіоні", – запевнив радник ОП.

Скільки бійців у легіоні "Свобода Росії"

За інформацією Арестовича, у цьому легіоні, яке складається переважно з росіян, налічуєтьс щонайменше декілька сотень бійців.

"Вкид" пропаганди Пригожина

Арестович пояснив, що тези про те, що росіяни перестануть здаватися у полон і "битимуться до останнього", це "вкид" пропаганди власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Вони просто прикінчили свого для інфокартиник для своїх же. Побічно штовхнувши Україну, мовляв, ми такі погані, що видали. У Росії сьогодні можна публічно стратити людину, взяти на себе відповідальність і тобі за це нічого не буде", – сказав він.

Ймовірний шантаж

Радник ОП не виключає, що росіяни, вимагаючи обміну Нужина, могли вдатися до шантажу.

"Можливо, вони поставил питання так: "або віддаєте нам цього чоловіка, або ми страчуємо 20 українських полонених", – припустив Арестович.

Історія зі стратою завербованого зека

Нагадаємо, що російські Telegram-канали поширили відео страти завербованого зека Євгена Нужина. Відомо, що його забрали з в'язниці і відправили на війну у складі ПВК "Вагнер".

Нужин потрапив у полон і навіть дав інтерв'ю українському журналістові, в якому висловив бажання приєднатися до легіону "Свобода Росії".

Як саме "вагнерівець" потрапив назад до РФ, поки точно невідомо. Припускають, що його повернули в межах обміну.

Він потрапив до рук своїх колишніх "колег". Окупанти жорстоко розбили йому голову кувалдою нібито за "зраду" і виклали це відео в Мережу.

Власник ПВК "Вагнер", олігарх Євген Пригожин не став заперечувати причетність свого формування до страти, цинічно додавши, мовляв "собаці - собача смерть".

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов заявив, що Нужин нібито не пройшов перевірку на детекторі брехні для вступу до легіону "Свобода Росії". За його словами, зека повернули до Росії як викритого шпигуна.

Український журналіст Володимир Золкін, який записує інтерв'ю з російськими військовополоненими, додав, що Нужин не був учасником державної програми "Хочу жить", яка дає росіянам можливість добровільно здаватися в полон. За інформацією Золкіна, цей чоловік відсидів понад 20 років у в'язниці, зокрема за вбивство і спробу втечі. Тому давати йому зброю, щоб воювати проти РФ, було б нерозумно, адже зек міг повернути її проти українских військових, або втекти і вбивати цивільних.

Крім того, до полону у соцмережах Нужин публікував антиукраїнські матеріали.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати відео страти Нужина.