Страта "вагнерівця" кувалдою: у МВС пояснили, навіщо росіяни опублікували жорстоке відео

Радник глави МВС України наголошує: окупанти намагаються будь-яким способом залякати своїх бійців, аби вони масово не здавалися до полону.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прокоментував показову жорстоку страту "вагнерівцями" колишнього учасника цього формування. Екс-ув'язненому на відео розбили голову кувалдою.

Про це Денисенко розповів в коментарі "24 каналу".

Радник глави МВС заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати, що страчений "вагнерівцями" зек Євген Нужин був повернутий до РФ у межах обміну. Водночас, Денисенко назвав фантастичною версію, озвучену на відео страти, що Нужина нібито викрали просто на одній з вулиць Києва.

Радник міністра пояснив, що кремлівський режим наляканий великою кількістю охочих здатися в український полон і розуміє, що їхня кількість зростатиме. Саме тому "вагнерівці" і лякають потенційних полонених.

"Це ще одна стратегія на додачу до використання загороджувальних загонів, спрямована на те, щоб російські солдати продовжували воювати, а не втікали з поля бою чи здавалися", – зазначив він.

Путін передав право на насильство

На думку Денисенка, це відео свідчить про те, що Путін передав "вагнерівцям" право на насильство всередині РФ.

"Досі це дозволялося тільки Кадирову в певних межах, зараз це дозволяється Пригожину. А значить завтра це може бути дозволено будь-кому іншому, хто відносно наближений до Путіна", – пояснив він.

Історія зі стратою завербованого зека

Нагадаємо, що російські Telegram-канали поширили відео страти завербованаго зека Євгена Нужина, який воював у складі ПВК "Вагнера". Відомо, що раніше він був у полоні і навіть дам інтерв'ю українському журналістові, в якому висловив бажання приєднатися до легіону "Свобода Росії".

Як саме він потрапив назад до РФ, поки точно не відомо. Припускають, що його повернули в межах обміну. Окупанти розбили йому голову кувалдою нібито за "зраду" і виклали жорстоке відео до Мережі.

Власник ПВК "Вагнер", олігарх Євген Пригожин не став заперечувати причетність свого формування до страти.

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов заявив, що Нужин нібито не пройшов перевірку на детекторі брехні для вступу до легіону "Свобода Росії". За його словами, зека повернули до Росії як викритого шпигуна.

"Україна не видає тих, хто цього не хоче, якщо він не є залегендованим засланцем. А вбити путінські спецслужби можуть і свого агента, чи мало таких прикладів?

З'явився агент для вступу в Легіон, не пройшов перевірку на поліграфі, був заарештований та депортований (обмінений на полонених українських солдатів), убитий у Росії через непотрібність у пропагандистських цілях", – зазначив Пономарьов.

Нагадаємо, що у серпні стало відомо про кастрацію українського бійця російськими солдатами. ТСН.ua зібрав все, що відомо про цей факт нечуваної нелюдської жорстокості загарбників.