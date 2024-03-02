"Стратегічна помилка Байдена": експерт розповів, чому Україні не вдалося вибити росіян у Крим

Військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що якби у 2022 році США надали Україні достатню кількість ракет ATACMS, перебіг військових дій був би зовсім іншим.

Військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що якби у 2022 році США надали Україні 800 ракет ATACMS, ЗСУ змогли б відтіснити росіян до анексованого Криму та перекрити їм сухопутний коридор.

Про це пише видання Главред.

На думку експерта, США мають можливість поставити Україні приблизно 800 ракет ATACMS дальністю 300 км, оскільки вони вже отримують їм заміну – новітні Precision Strike Missile, які можуть вражати цілі в радіусі 500 кілометрів.

Балістичні ракети малої дальності ATACMS – це досить стара зброя. За даними Валентина Бадрака, США мають 1600 таких ракет, з яких приблизно тисяча – у бойовому стані.

“Зараз на заміну цим ракетам вони отримують нові Precision Strike Missile (PrSM) дальністю 500 км. І виробнику Lockheed Martin вже поставлено завдання зробити їх ще більш далекобійними – до 650 км”, – розповів експерт.

На його думку, якби у ЗСУ у 2022 році було не кілька десятків таких ракет, а можливі 800, росіяни були б давно відкинуті до Криму, а їхній сухопутний коридор перерізано.

"Але без рішення Конгресу ми не можемо отримати навіть старі ракети ATACMS. Це стратегічна помилка Байдена, який не зробив цього у 2022 році", — додав Бадрак.

Експерт вважає, що через свої побоювання Захід здійснював надто обережне керування війною.

"І що ми маємо зараз? Зараз ми відкинуті до рівня кінця 2022 року. Але відмінність у тому, що тоді українська армія була на підйомі, а зараз ми виснажені набагато більше, ніж та орда, яка лізе в Україну. Ось чого домігся Байден своїм не ухваленням рішення", – заявив Валентин Бадрак.

Нагадаємо, 17 жовтня 2023 року Україна запустила ракети ATACMS по російських позиціях у захоплених Бердянську та Луганську. Це стало першим випадком застосування американської далекобійної зброї в Україні.

Згодом у Білому домі підтвердили надання Україні ракет ATACMS. Проте ті моделі ракет, що їх отримала Україна, мають дальність не 300, а 165 кілометрів.

У Білому домі заявили, що питання подальшого постачання ATACMS для України обговорюється. За словами двох американських чиновників, якщо вдасться домогтися схвалення в Конгресі на збільшення фінансування для України, ракети ATACMS великої дальності можуть бути включені до одного з перших пакетів військової допомоги.

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