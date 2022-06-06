Стратегічні бомбардувальники Росії дуже коштовні: Жданов пояснив, чому їх використовує Путін

Стратегічні бомбардувальники Росії дуже коштовні: Жданов пояснив, чому їх використовує Путін

Стратегічні бомбардувальники Росії, з яких вони випускають ракети по Україні, дуже коштовні. Однак це не заважає їм використовувати такий тип військового обладнання.

З бомбардувальників РФ запускає по Україні “доісторичні” ракети. Деякі з них модернізовані. Зокрема нещодавно такими було завдано удар по Києву.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Російська ментальність вона така, що їм простіше щі лаптем хлібати, пухнути з голоду, але бити ворога, як вони вважають про нас. І з втратами ніхто не рахується. Не вистачає озброєння - видають гвинтівки Мосіна”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що Путін може погодитися на підписання договору “Мінськ-3”.

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