Стратегічні бомбардувальники злетіли у Росії: коли виходять на пускові рубежі

Ворог може завдати чергового масованого ракетного удару по Україні.

У Росії в ніч проти 25 лютого в небо були підняті стратегічні бомбардувальники Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

Наразі відомом про зліт чотирьох бомбардувальників, однак кількість бортів буде уточнюватись протягом ночі.

У повідомленні вказується, що наразі ворожі бомбардувальники прямують у південно-східному напрямку в сторону Каспійського регіону, де знаходяться пускові рубежі.

Крім того, повідомляється, що на пускових рубежах в районі Енгельса вони будуть орієнтовно о 04:20 - 04:50, а на пускових рубежах в районі Каспійського моря о 05:20 - 06:20. У разі здійснення пусків ракет вони будуть у повітряному просторі України протягом години.

Раніше повідомлялося, що керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував інформацію, що РФ, ймовірно, готується завдати потужного масованого удару по Україні.

Ми раніше інформували, що війська РФ вдарили по Україні дронами і балістичними ракетами.

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