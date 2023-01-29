Стратегічні цілі Кремля не змінилися: генерал-лейтенант ЗСУ - про те, яким може бути завершення війни

Росія не збирається припиняти війну, однак єдиним варіантом її завершення повинна бути перемога України та її союзників.

Про це наголосив в ефірі телеканалу "Freeдом" генерал-лейтенант запасу, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

"Кремль від ілюзії не позбавлений. Його може "вилікувати" лише наша перемога. На Росію може вплинути лише ми, а союзники проходять дуже непростий шлях. Самими активними агітаторами щодо наших союзників є дії нашого народу, Сил оборони та нашого військово-політичного керівництва. Це дає ефект, коли Україна стала моральним лідером у боротьбі за демократію. І не лише відстоює свої інтереси, а у - Європи, а отже світу. Це не простий шлях, який проходять усі учасники у цьому. Росія, Україна та наші союзники - кожному потрібно робити свій хід та приймати відповідні дії, а Росії у цьому плані ми будемо активно допомогати. Я думаю, це завершиться успіхом. Війна повинна закінчитися перемогою України та союзниками", - наголосив він.

Коли завершиться війна в Україні: прогнози

Експерти та військові оцінюють, чи українські захисники 2023 року зможуть остаточно звільнити територію країни від російських окупантів. Так, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов прогнозує, що до кінця серпня 2023 року Україна вийде на державний кордон зразка 1991 року, а "потім розпочнеться найцікавіше".

Втім, є песимістичні прогнози щодо термінів завершення війни. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк попередив про можливий такий сценарій, якщо Україна вчасно не отримає належну допомогу Заходу.