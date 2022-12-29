Стратегічні об'єкти вразливі: британська розвідка розповіла про новий виклик для РФ

У Росії є проблеми з системами протиповітряної оборони середньої дальності, оскільки її об'єкти, як всередині країни, так і на фронті залишилися без захисту.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії зранку 29 грудня.

Там нагадали, що 26 грудня вдруге за три тижні на російську авіабазу "Енгельс" завітала "бавовна". Російські ЗМІ повідомляли про удар безпілотниками по об’єкту, одній з основних операційних баз стратегічного бомбардувального флоту Росії.

Як вказується, стає все очевиднішим, що РФ щосили намагається протистояти повітряним загрозам глибоко всередині країни.

"Одним із викликів для Росії, ймовірно, є великий попит на її сучасні системи протиповітряної оборони середньої дальності, таких як SA-22 "Панцир", які, як правило, відіграють важливу роль у протидії БПЛА. Окрім забезпечення точкової оборони стратегічних об’єктів, таких як Енгельс, ці системи наразі потрібні у великій кількості для захисту польових штабів поблизу лінії фронту в Україні", - резюмували у звіті британці.

Вибухи в РФ

У РФ останнім часом все частіше лунають вибухи і спалахують пожежі на аеродромах і різних військових базах. Востаннє "бавовна" завітала до РФ вночі 26 грудня. Тоді вдруге за місяць на військовому аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух.

Там міг бути знищений пункт управління авіабази.

Попередній раз після "бавовни" повідомлялося про пошкодження двох бомбардувальників Ту-95, які завдають ударів по Україні.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, інциденти в РФ є "об'єктивним наслідком процесу під назвою війна".

Після "бавовни" на аеродромі "Енгельс" росіяни перекинули стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 на Далекий Схід. Втім, секретар РНБО Олексій Данілов каже, що навіть там їм це не гарантує безпеки.

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