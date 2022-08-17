"Стратегічний глухий кут": Арестович повідомив, що окупанти на фронті просуваються у зворотний бік (мапа)

На сьогодні російські війська на фронті потрапили у стратегічний глухий кут. В окупантів не лише немає просування або ж вони мікроскопічні, а просування є у зворотній бік, куди противника зсунули ЗСУ.

Яких би зусиль війська РФ не докладали на фронті, "все одно у Криму все вибухає. На Херсонщині теж усе вибухає".

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у розмові з російським опозиціонером, юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

"Відбулося те, що називається священним словом для російського командування, – перегрупування. Часткове. І вони спробували сходити ще в декілька атак. Закономірно, нічого не вийшло ні в Харкові, ні на Ізюмському напрямку, ні на Слов’янському, ні на Сіверському. На Сіверському вони взагалі трішки засумували і трішечки пішли південніше, тому що зрозуміли, що не проходить. Ні атаки на Бахмут, ні атаки на Кодему не пішли, на Нью-Йорк, на Опитне, на Веселе в районі Авдіївки, Піски Олександрівка, Старомихайлівка – і там вони зусиль доклали, і тут, і нічого не виходить в результаті все одно. Все одно у Криму все вибухає. На Херсонщині теж усе вибухає", – описав ситуацію на фронті Арестович.

Він також пояснив за допомогою мапи, що Росія потрапила у стратегічний глухий кут.

"Червона лінія – це лінія, яку вони утримують зараз, на 15 серпня. А синенька (чорна – ред.) – це з якої вони стартували 10 липня. Ось так виглядає стратегічний глухий кут. Не те, що немає просування або вони мікроскопічні, а просування є у зворотній бік, куди ми їх зсунули. Тобто за місяць і п’ять днів – ні-чо-го. А в деяких місцях навіть віддали. Все. В принципі, це весь коментар до того, що на фронті відбувається", – розповів радник голови ОП.

Скриншот з відео

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив 17 серпня, що найважчі бойові дії наразі тривають на Авдіївському, Бахмутському напрямках та в Харківській області.

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