"Стратегічний задум Росії інший": Арестович повідомив, що справжній наступ буде не на Донбасі

Мета всіх наступів російських військ на Донецькому та Луганському напрямках – змусити Україну перекинути туди резерви, аби не перекидати їх на напрямок справжньої небезпеки, де планується великий наступ.

Проте ці дії окупантів не визначають ні долю, ні хід війни.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

"Щодо загальної ситуації, то оці всі героїчні наступи, які всі за раз ломанулися на Донецький і Луганський фронт, – це ніщо інше, як задача змусити нас перекидати туди резерви, щоб ми не перекидали їх на напрямки істинної небезпеки, де планується масштабний наступ", – пояснив радник керівника ОП.

Він запевнив, що "істинні дії" розгортатимуться на півдні України.

"А точніше, збираються сили – Мелітополь-Токмак у напрямку на Запоріжжя, звісно ж, Херсонська область, куди противник перекинув усе живе, все, що рухається, і збирається воювати. Там будуть розгортатися істинні дії", – сказав Арестович.

Він додав, що російські війська прагнуть не допустити, щоб українські відволікалися на південь.

"А Харківська, а тим більше, Донецька Луганська – це задача забезпечувати воєнний тиск, щоб ми вимушені були тримати там частину сил і засобів, особливо артилерійського угруповання, перекидати резерви, не відволікатися на південь, де повинні розгорнутися основні події протягом тижня. Ось такий стратегічний задум", – додав радник голови президентського офісу.

"Вам треба розуміти, шановні друзі, і не тільки нашої країни, що стратегічний задум інший. Що ці дії, які емоційні пости не пиши, вони не визначають ні долю, ні хід війни. І наше командування має там достатньо сил і засобів для того, щоб протидіяти", – наголосив Арестович.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, Росія хоче зімітувати масований наступ на півдні України, щоб максимально налякати ЗСУ, а потім примусити Київ сісти за стіл переговорів.

Яке стратегічне значення мають бої за Піски

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