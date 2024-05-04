"Стратегічно необґрунтований крок": дипломат Брайза про критику Білого дому щодо ударів по НПЗ в РФ

Колишній радник держсекретаря США Метью Брайза виступив із критикою на адресу Білого дому через прохання США утриматися Україну від ударів по нафтопереробних заводах на території Росії.

Про це він розповів у інтерв’ю "Еспресо".

"Це доволі егоїстичний, зарозумілий і стратегічно необґрунтований крок. Звичайно, я розумію, що президент Байден дуже хоче перемогти на виборах восени, і я думаю, що для всіх нас, для всіх друзів України буде краще, якщо він переможе. Втім, як на мене, важливість підриву російських постачань палива набагато переважає будь-яке потенційне незначне підвищення цін на нафтопродукти, тобто на бензин, в США перед виборами в листопаді", - прокоментував він.

Метью Брайза також зазначив, що існує багато факторів, що впливають на ціни на нафту та нафтопродукти, такі як бензин, і вилучення відносно невеликих постачань російської переробленої нафти, бензину або дизельного палива зі світових ринків навряд чи матиме значний вплив на вибори в США.

На його думку, заява Білого дому могла бути поспішною і викликаною внутрішніми дебатами, пов’язаними з можливими політичними наслідками для президента США Джо Байдена.

"Зі стратегічного погляду схоже, що політична команда президента Байдена, можливо, діяла поспішно, піддавшись паніці. Можливо, мали місце внутрішні дебати, аргументи яких зводилися до того, що тих, хто виступає за те, щоб дозволити Україні уражати російські нафтопереробні заводи, попередили про потенційну втрату робочих місць і відсутність другого терміну для президента Байдена, що призведе до зменшення підтримки України, якщо ціни на нафту надмірно зростуть. Хоча в цих побоюваннях є частка правди, будь-яке значне зростання цін на нафту буде глобальним явищем, а не лише наслідком збитків російських нафтопереробних заводів", - підсумував колишній радник держсекретаря США Метью Брайза.

Нагадаємо, Брайза припустив, коли Україна може розпочати новий контрнаступ.

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