Стратегічно важливе місто: New York Times назвала наступну ціль для контрнаступу ЗСУ

NYT наголошує, що Мелітополь є ключовим центром, і відновлення контролю над ним може допомогти ЗСУ звільнити південь аж до Криму.

Окупований Мелітополь може стати ціллю нового масштабного контранступу ЗСУ на півдні.

Про це йдеться у статті New York Times.

За інформацією видання, Україна накопичує сили на цьому напрямку.

"Україна нарощує зусилля з послаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь і навколо нього напередодні того, що, як очікується, стане наступним важливим етапом війни – українського наступу з метою витіснити російські війська з півдня України", – йдеться у статті.

Зазначається, що українські сили використовують високоточні ракетні удари великої дальності, диверсії, щоб відновити контроль над містом. Мелітополь – стратегічно важливий для РФ, адже розташований на перехресті двох автомагістралей і залізниці, що з'єднує Росію з окупованим Кримом та іншими захопленими територіями на півдні України.

Журналісти не беруться стверджувати, про що свідчить остання атака по мосту в Мелітополі:

"Незрозуміло, чи були ці удари прелюдією до наступу чи відволіканням, якщо українські сили готуються атакувати росіян з іншого напрямку".

Але військові аналітики назвали ці удари значущими і сказали, що вони відповідають схемі використання Україною високоточних ракет для ударів по матеріально-технічних цілях РФ.

Мелітополь є ключовим центром, і відновлення контролю над ним може допомогти ЗСУ повернути не лише всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонської. Тоді це потенційно може дати можливість відкинути російські війська аж до Криму.

Новий ймовірний контрнаступ ЗСУ: що відомо

Американське видання Forbes також вважає, що четвертий масштабний контрнаступ України може бути на Запорізькому напрямку. Міністр оборони України Олексій Резніков не сказав, де саме готується контрнаступ, але повідомив, що Сили оборони відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки.

Військовий експерт Михайло Притула вважає, що готуються до відступу з Лівобережної Херсонщини.

Протягом останніх днів українські сили активізували удари на цьому напрямку. Так, позавчора, 12 грудня, стало відомо про ліквідацію понад 150 російських вояків під Мелітополем. За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, у місті ЗСУ "задвохсотили" аналітичний підрозділ ФСБ.

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