"Стратегічного перелому ми вже досягли": Зеленський прокоментував тривалість війни в Україні

"Стратегічного перелому ми вже досягли": Зеленський прокоментував тривалість війни в Україні

Ще потрібен час і терпіння, каже президент.

Україна бореться за свою свободу вже 16 днів, багато людей почали відчувати втому, нетерпіння.

Про це під час брифінгу сказав президент України Володимир Зеленський.

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"Емоції грають з людьми погану гру. Коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше. Що окупанти впадуть швидше. Але ще потрібен час. Ще потрібне терпіння. Наша мудрість і енергія. Уміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги", - сказав він.

За словами президента, наразі неможливо сказати – скільки днів нам ще звільняти українську землю.

"Але можливо сказати – ми це зробимо! Бо стратегічного перелому ми вже досягли. Ми вже йдемо до нашої перемоги", - зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що сирійські найманці Росії їдуть вбивати на українській землі абсолютно усіх, зокрема тих російськомовних людей, яких нібито збирався "рятувати" Путін.

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