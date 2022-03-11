"Стратегічного перелому ми вже досягли": Зеленський прокоментував тривалість війни в Україні

Ще потрібен час і терпіння, каже президент.
Україна бореться за свою свободу вже 16 днів, багато людей почали відчувати втому, нетерпіння.
Про це під час брифінгу сказав президент України Володимир Зеленський.
"Емоції грають з людьми погану гру. Коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше. Що окупанти впадуть швидше. Але ще потрібен час. Ще потрібне терпіння. Наша мудрість і енергія. Уміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги", - сказав він.
За словами президента, наразі неможливо сказати – скільки днів нам ще звільняти українську землю.
"Але можливо сказати – ми це зробимо! Бо стратегічного перелому ми вже досягли. Ми вже йдемо до нашої перемоги", - зауважив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський також заявив, що сирійські найманці Росії їдуть вбивати на українській землі абсолютно усіх, зокрема тих російськомовних людей, яких нібито збирався "рятувати" Путін.
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