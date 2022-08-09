Стратегія Путіна у війні змінилася: Піонтковський розповів про провали і погрози диктатора

Армія країни-агресорки продовжує обстрілювати українські міста, але кремлівська стратегія у війні проти України зараз дещо змінилась.

План російського диктатора Володими Путіна у війні приречений. Більше того - головні завдання - це "взяти Київ за три дні" та знищити українську державу - провалились ще у перші дні війни.

Про це публіцист і політолог Андрій Піонтковський сказав у стрімі "24 каналу".

За його словами, навіть найпесимістичніші оцінки зводяться до того, що Москві вдасться нав'язати максимум "замороження" війни на зимовий період. Мовляв, саме у цей період зменшаться можливості вести ефективні бойові дії.

"Задум Путіна та той ультиматум, який він вкинув усьому світу, погрози ядерною зброєю та плани "піти" на країни Балтії, на Варшаву – зараз безглуздо виглядають", - наголошує Піонтковський.

Зараз, російський диктатор погрожує підірвати захоплену Запорізьку АЕС, щоб йому "здали" Авдіївку. Натомість армія держави-терористки відмовилась від мети захопити Слов'янсь та Краматорськ й перекинулась на південний напрямок. Крім того, Путін намагається досягти перемир'я та припинення вогню.

"Якось змінились масштаби і стратегія путіна у війні. Україна вже отримала найбільшу стратегічну перемогу. Вона вистояла", – вважає публіцист.

Нагадаємо, раніше Піонтковський наголошував, що Путін прекрасно розуміє, що зараз його політичний шантаж працює. Але якщо він віддасть наказ про застосування ядерної зброї, це рішення не принесе йому жодних військових та політичних результатів.

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