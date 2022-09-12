Стратегія Росії - повільна вечеря, "рускій канібалізм": Зеленський прокоментував дії РФ у війні проти України

Росія, яка змогла окупувати деякі території нашої держави в 2014 році та взяла паузу у війні, на цей раз продовжила свої загарбницькі дії. Тому мета України зараз - деокупувати всі наші території та не дозволити росіянам продовжити повільне “викрадення” наших земель.

Про це в інтерв’ю СNN розповів президент України Володимир Зеленський.

“Головна ціль деокупації в тому, що не можна дати Росії продовжувати повільну окупацію, яка вона почала в 2014 році. Вони прийшли, трошки захопили, потім відбулася пауза, якісь домовленості, Росія з часом набирається сил і потім просувається вперед, ставить ультимативні умови. Це вся їхня стратегія - повільня вечеря, потрішки тебе з’їдати, “рускій канібалізм”. Я не хочу в це грати, но я розумію, чим це закінчиться. Ми не будемо стояти на місці. Ми будемо потрішки їти. По-іншому з ними говорити ми більше не будемо”, - наголосив президент України.

Окремо Володимир Зеленський зазначив, що дипломатичне вирішення проблеми та “Мінськ” - це різні речі.

“Я знаю, що деякі держави будуть штовхати нас до мінського процесу. Але я хочу, щоб світ розумів: дипломатичне вирішення та “Мінськ” - це різні речі. “Мінськ” - це пустий папірець для того, щоб дати відпочити Росії перед наступним вторгненням”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що на окупованих територіях у південних областях росіяни посилили репресії проти населення.

Читайте також: