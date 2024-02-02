Стратегія Залужного дасть ЗСУ ініціативу на фронті і створить умови для наступу – оцінка ISW

Генерал зазначив, що описана ним нова система разом із новим підходом до воєнних дій може дозволити Україні зупинити нинішню російську агресію та захистити державу в майбутньому.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив загальну стратегію, щоб перехопити ініціативу на фронті та зберегти її для сприяння перемогам на полі бою, незважаючи на чисельну перевагу Росії в живій силі та техніці.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Стратегія Залужного спрямована на те, щоб компенсувати нинішні виклики для України та отримати переваги над російською армією шляхом широких технологічних інновацій та адаптації. 1 лютого було опубліковане есе генерала під назвою "Про сучасний план воєнних дій у російсько-українській війні: у боротьбі за ініціативу", в якому Залужний стверджував, що вимоги до будь-якої війни є унікальними і що ці вимоги диктують унікальну стратегію перемоги.

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Залужний назвав вирішальні умови для успіху на фронті

Головнокомандувач ЗСУ визначив "вирішальні умови" для проведення успішних операцій, до яких входять:

досягнення абсолютної переваги в повітрі для забезпечення ефективного вогню, логістики та розвідки;

перехоплення ініціативи шляхом позбавлення ворога можливості проводити наступальні або оборонні операції;

збільшення мобільності за обмеження мобільності російських військ;

забезпечення безпечного доступу до невизначених ключових ліній і важливої місцевості;

позбавлення російських сил будь-яких можливостей відбити втрачені позиції та посилити їхні оперативні зусилля.

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Аналітики зазначили, що вирішальні умови, які виділив Залужний, фактично дадуть українським військам ініціативу на полі бою і створять умови для проведення значущих в оперативному плані оборонних і наступальних операцій.

Залужний – про нові технології для фронту

Залужний також стверджував, що швидкий розвиток нових технологій змінює засоби, за допомогою яких Україна може досягти цих "вирішальних умов", і що українські війська не можуть використовувати звичайні методи для досягнення цих умов, враховуючи здатність Росії мобілізувати людей, що переважає. Головком вказав, що нові технологічні засоби, такі як дрони, безпілотні системи, системна інтеграція та інші передові технологічні системи, можуть дозволити ЗСУ максимізувати бойовий потенціал, використовуючи менше ресурсів, і завдати максимальної шкоди окупантам.

Генерал зазначив у публікації, що обмеження України та геополітичні виклики спонукають її продовжувати розвиток та інституціоналізацію цих нових засобів.

Залужний – про військову допомогу Україні

Залужний заявив, що "нестабільна політична ситуація навколо України" призвела до зменшення міжнародної військової підтримки. За його оцінками, Росія, ймовірно, намагатиметься провокувати інші конфлікти, щоб ще більше відвернути увагу Заходу від України. Генерал вказав, що партнери України виснажили запаси своїх ракет та артилерії, боєприпасів без засобів для швидкого виробництва цієї зброї.

За словами головкома, неефективні санкції дозволяють оборонно-промисловим базам Росії та її партнерам підтримувати позиційну війну на виснаження, яка вигідна РФ. При цьому країна-агресорка має значну перевагу над Україною в мобілізації людських ресурсів.

Крім того, Залужний наголосив на недосконалості нормативно-правової бази України для розширення оборонно-промислових баз, хоча чиновники дедалі більше віддають перевагу зусиллям, спрямованим на вирішення цієї проблеми.

Генерал зробив висновок, що невизначений характер війни в Україні ускладнює для союзників визначення конкретних пріоритетів безпекової допомоги. Він вказав, що "основним варіантом отримання переваги є оволодіння всім арсеналом відносно дешевих, нових і надзвичайно ефективних засобів, що швидко розвиваються".

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Важливість безпілотників для ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ особливо виділив безпілотні системи як сферу, де Україна може використовувати нові можливості, адже вони можуть забезпечити безперервну обізнаність про ситуацію, підтримувати цілодобовий вогонь та удари в режимі реального часу, надавати розвіддані в режимі реального часу та точну інформацію задля націлювання ударів на передовій і в тилових районах.

Залужний закликав Україну запровадити нову "філософію" для підготування та проведення воєнних операцій, яка дозволить війську злагоджено використовувати ці нові методи для досягнення єдиної мети. Генерал заявив, що нові технологічні засоби також розширять типи операцій, які Україна може проводити задля власної підтримки у війні. Зокрема, йдеться про операції зі зниження економічного потенціалу Росії, операції, спрямовані на повну ізоляцію та виснаження РФ, роботизовані пошуково-ударні операції, роботизовані операції з контролю кризової зони, психологічні операції та оборонні "безконтактні" операції.

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Головком також закликав Сили оборони України систематично просувати окремі напрямки зусиль для отримання "необхідних ефектів" у розвитку цілісного "цифрового поля"; контролю радіоелектронної (кіберелектромагнітної) обстановки на лінії фронту; поєднання атак з безпілотними та кіберактивами; покращення логістики.

Залужний припустив, що переоснащення операцій для інтеграції безпілотних систем може дозволити українським війська зберегти особовий склад, озброєння та техніку під час завдавання масованих ударів по російських військових активах та інфраструктурі.

Генерал закликав Україну переглянути свої військові зусилля, щоб створити "абсолютно нову державну систему технологічного переоснащення" для освоєння нових активів та їхньої експлуатації. Залужний виступає за те, щоб Україна переоблаштувала державні системи для підтримки досліджень, розробок, наукової підтримки, виробництва та обслуговування , підготовки особового складу та узагальнення бойового досвіду, застосування сил, гнучкого фінансування та матеріально-технічного забезпечення задля пріоритетного розвитку та застосування технологій, що швидко розвиваються.

Головком додав, що Україна може створити ту систему, яку він бачить, із достатнім обсягом виробництва. Він підсумував, що ця нова система разом із новим підходом до воєнних дій може дозволити Україні зупинити нинішню російську агресію та захистити державу в майбутньому.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав головні тези статті Залужного про нову стратегію України для перемоги у війні.

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