Стратегії немає, але їх дуже багато: Гайдай оцінив можливості окупантів для нового наступу

Гайдай каже, що у лютому на Луганщину перекинуть "свіжомобілізованих":

Новий великий наступ військ країни-терористки Росії у Луганській області не виключається. Вже у лютому окупанти можуть перекинути туди "мобіків".

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Все може бути, бо це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 мільйонів (в контексті самого населення РФ і можливості мобілізувати сили. - Ред.) - це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато. На сьогодні найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. Немає такої яскравої тактики чи стратегії у ворога. Вони просто завалюють наші позиції тілами і кількість так потроху просуваються вперед", - розповів очільник області.

Гайдай додав, що прибуття нових російських мобілізованих на луганський напрямок очікується вже в лютому. Наразі, за його словами, ситуація в Луганській області хоч і важка, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

"І якщо з боку Донецької області, в Білогорівці нашими захисниками міцно тримаються позиції, то на Сватівсько-Кремінському напрямку крок за кроком українські військові мають успіх", - повідомив Гайдай.

Крім того, за його словами, в окупантів було достатньо часу, щоб ретельно закріпитися.

"Все заміновано. Вони там, як в'єтнамці, понаривали нори. Інколи ці нори доходять до декількох сотень метрів. Дійсно зроблені міцні укріплення, бліндажі, окопи. "Куби Вагнера" так само присутні, але насправді не становлять величезної проблеми", - додав голова ОВА.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу, до лікарні у тимчасово окупованій Луганській області доправили близько 300 поранених найманців "Вагнера".

Нагадаємо, в ISW повідомили, що окупанти хочуть провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких, за їхнім планом, має стати вихід на кордони Донецької та Луганської областей, тобто, захоплення всього Донбасу. Водночас ISW вважає, що російським силам не вистачає бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції.

На думку члена-кореспондента Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень Олександра Данилюка, окупанти запланували наступальні дії на лютий 2023 року.

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