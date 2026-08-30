Російські військові / © Associated Press

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Окупаційні війська накопичують особовий склад і техніку для підготовки до активніших наступальних дій у напрямку Лимана, на північний схід від Слов’янська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Фронт на Сумщині

Напередодні Міноборони Росії заявило про нібито захоплення Храпівщини, на північний схід від Сум. Однак українське Курське угруповання військ спростувало цю інформацію, наголосивши, що населений пункт залишається під контролем ЗСУ.

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Того ж дня російське Північне угруповання військ оприлюднило карту, на якій позначило Нову Січ, на північному сході від міста Сум, як «захоплену». Водночас аналітики ISW не знайшли підтверджень просування російських військ до цього населеного пункту.

Ситуація на Харківщині

Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області 28 та 29 серпня, але не просунулися вперед. На іншій ділянці фронту російські джерела повідомляли про продовження наступу в напрямку Великого Бурлука. Проте й тут ISW не зафіксував доказів територіальних здобутків російської армії.

Українські війська контратакували в обох напрямках — на Куп’янському та Боровському. 29 серпня російські мілблогери та джерело, пов’язане із Західним угрупованням військ РФ, повідомили про дії ЗСУ поблизу Дворічної, що на північний схід від Куп’янська.

Також, за даними російських джерел, українські військові контратакували поблизу Рідкодуба, Нового та Катеринівки — населених пунктів на південний схід від Борової.

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Що відбувається у Донецькій області

Росія готує новий наступ на Лиманському напрямку

28 та 29 серпня російські війська продовжували наступальні дії на Слов’янському напрямку, однак не змогли просунутися. Водночас російське джерело, пов’язане із Західним угрупованням військ РФ, повідомило про контратаки ЗСУ поблизу Діброви та Стародубівки на схід від Слов’янська.

Росія тим часом нарощує сили для майбутнього наступу на Лиманському напрямку. За словами речника української бригади, яка діє на Слов’янському напрямку, окупанти накопичують там особовий склад і техніку.

При цьому дедалі більшу частку російських сил становлять іноземні новобранці — переважно вихідці з Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії. Нині вони можуть становити близько 30% особового складу РФ на цьому напрямку. За словами українського військового, попри накопичення сил, іноземні та російські новобранці залишаються недостатньо підготовленими.

Російські війська також зосереджують удари по українській логістиці та переправах через Оскіл і Сіверський Донець. Імовірно, ці дії є частиною підготовки до майбутнього масштабнішого наступу.

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ЗСУ стримують російський наступ біля Костянтинівки

28 та 29 серпня російські війська атакували в тактичному районі Костянтинівка—Дружківка, однак не досягли просування. Українські військові проводили контратаки та стримували наступ окупантів.

© Інститут вивчення війни (ISW)

ЗСУ просунулися в напрямку Добропілля

Українські військові нещодавно відновили просування в напрямку Добропілля. Геолокаційні кадри, оприлюднені 29 серпня, підтверджують просування ЗСУ в районі Дорожнього, що на південний схід від міста.

Крім того, українські сили, ймовірно, утримують позиції або просуваються на захід і південь від Нового Донбасу. Геолокаційні відео від 28 та 29 серпня підтверджують присутність українських військових у цьому районі, що суперечить заявам російської сторони.

Водночас 29 серпня Міноборони РФ заявило про нібито захоплення Новоандріївки на північний схід від Добропілля. Незалежних підтверджень цієї заяви наразі немає.

На Покровському напрямку без наземних атак

29 серпня ані українська, ані російська сторони не повідомляли про наземні бойові дії на Покровському напрямку.

Водночас 28 та 29 серпня російські війська продовжували наступальні операції на Новопавлівському та Олександрівському напрямках, однак не досягли підтвердженого просування.

Нагадаємо, за останніми даними від Генштабу ЗСУ, найбільш інтенсивні бойові дії протягом минулої доби тривали на Костянтинівському напрямку.

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