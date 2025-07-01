Стратили українського полоненого: військові РФ, ймовірно, скоїли ще один воєнний злочин

РФ, ймовірно, скоїла ще один воєнний злочин / © Associated Press

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У соціальних мережах активно поширюється відео, на якому, ймовірно, російські окупанти стратили українського полоненого. На відеозаписі видно, як людину прив’язали до мотоцикла та тягли дорогою.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Ця подія є демонстрацією жорстокості та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права й Женевських конвенцій. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вже надіслав офіційні листи до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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«Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність», — наголошує омбудсман.

Нагадаємо, російський солдат калічив полонених снайперів — відрізав їм вказівні пальці на обох руках, про що розповів в ефірі одного з телеканалів РФ.

Уривок відео з розповіддю окупанта оприлюднив український журналіст і військовослужбовець 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Юрій Бутусов.