Війна закінчиться нашою перемогою, іншого виходу просто немає - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що перемога буде за Україною, іншого виходу немає.
За словами глави держави, будь-яка війна рано чи пізно закінчується дипломатичним шляхом. Однак, як завершиться українсько-російська війна, Зеленський не прогнозує.
Про це український президент повідомив журналістам в Українському домі в Давосі у понеділок, 23 травня.
"Я розумію, що будь-яка війна закінчується дипломатією. Вона може призвести до миру. Мир - це бажання кожної нормальної людини. Будь-яка війна повинна завершиться миром. Чим закінчиться наша війна? Давайте на це подивимося об'єктивно. Стражданнями багатьох сімей, втратою великої кількості людей, великими втратами рідних. Батьків, які пережили своїх дітей. Вона закінчується сльозами рідних героїв", - сказав Зеленський.
Український президент зазначив, що український народ такий об'єднаний, як ніколи, бо війна йде на рідній землі.
"У нас немає вибору, бо ми не починали війну. Ми живемо на своїй землі, нам немає куди дітися. І тому ми об'єднані, міцні, і тому ми воюємо. Ми воюємо за свободу. Ніхто не хоче віддавати своє життя, але українці його віддають заради майбутнього. Вбивство рідних людей. Тому в нас немає іншого виходу, і наша війна закінчиться нашою перемогою", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, американський лідер Джо Байден написав статтю про Зеленського для культового журналу TIME. Зокрема, у статті президент США зауважив, що країни вільного світу натхненні прикладом Зеленського. Світові лідери стали більш згуртованими, рішучими та цілеспрямованими.
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