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Страждає не лише південь і схід: РФ вкотре з артилерії обстріляла Сумщину, серед загиблих – 7-річна дівчинка (фото)

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Страждає не лише південь і схід: РФ вкотре з артилерії обстріляла Сумщину, серед загиблих – 7-річна дівчинка (фото)

Наслідки обстрілу / Фото: Сумська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу Середини-Буди загинули дві жінки та 7-річна дівчинка. Ще троє чоловіків поранені.

На Сумщині окупанти вкотре з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру багатостраждального міста Середина-Буда. Внаслідок злочинної атаки є поранені та загиблі, серед яких дитина.

Про це передає Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 28 листопада, близько 12:30 год , росіяни з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середина-Буди Сумської області.

Наслідки обстрілу / ©
Наслідки обстрілу

Унаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків.

Уламок російського снаряду просто у будинку / ©
Уламок російського снаряду просто у будинку

З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

Зауважимо, що місто Середина-Буда, яке розташоване поблизу кордону з РФ, регулярно зазнає злочинних обстрілів зі сторони Росії. Як і прифронтові міста сходу і півдня, Середину-Буду ворог просто стирає із лиця землі.

Так, 19 листопада, у місті Середина-Буда внаслідок мінометного обстрілу загинув мирний житель.

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Дата публікації
Перегляди
456
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