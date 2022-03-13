"Страждає від стероїдів проти раку": західні шпигуни знайшли фізіологічне пояснення божевільним діям Путіна

Протягом останніх місяців стан здоров'я російського президента викликав сумніви через те, як він виглядав під час нечастих публічних виходів.

Поведінка російського президента володимира путіна останнім часом дає підстави припустити, що він страждає від розладів мозку, спричинених деменцією, хворобою Паркінсона або дуже агресивною поведінкою, спричиненою анаболічними стероїдами, які використовуються для лікування раку.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на члена розвідувального альянсу Five Eyes.

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Посилаючись на джерела, близькі до Кремля, високопоставлені особи розвідувального альянсу, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та Сполучені Штати, вважають, що існує фізіологічне пояснення рішення російського президента вторгнутися в Україну.

Путін «страждає від стероїдів від раку»: західні шпигуни вважають, що його дедалі більш непередбачувана поведінка, зовнішній вигляд і абсурдне соціальне дистанціювання від відвідувачів є результатом лікування, йдеться у матеріалі.

Джерела в розвідці припускають, що Володимир Путін може страждати на рак, хворобу Паркінсона або деменцію. Набряклі обличчя і шия 69-річного деспота можуть бути потенційними побічними ефектами тривалого прийому стероїдів.

Протягом останніх місяців стан здоров'я російського президента викликав сумніви через те, як він виглядав під час нечастих публічних виходів.

«Протягом останніх п’яти років відбулася помітна зміна в його прийнятті рішень. Його оточення спостерігає значні зміни в переконливості і зрозумілості того, що він говорить, і в тому, як він сприймає навколишній світ", - цитує ЗМІ джерело в спецслужбах.

Нездатність чітко мислити пов’язана з відсутністю негативного зворотного зв’язку, адже ніхто в оточенні Путіна не намагається протирічити йому, йдеться у матеріалі.

Москва довго спростовувала подібні припущення, які поширювалися в ЗМІ, заявляючи, що здоров’я президента нормальне, а вся інша інформація – неправдива.

Нагадаємо, що секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що більшість росіян, які займають високі посади, не розуміють взагалі останнім часом логіку дій президента РФ Володимира Путіна, а також дуже багато хто вважає, що у нього якісь вади зі здоров'ям.

CNN з посиланням на американську розвідку писав, що Путін – психічно-хвора людина у медичному значенні та від нього можна очікувати будь-чого. А психічно-хвора людина з ядерною зброєю в руках ­– це ще вдвічі загрозливіше, ніж просто воєнний злочинець.

ТСН.ua