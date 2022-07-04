"Страждають зараз США смердючі, у них там – голод, холод" – розвідка перехопила розмову окупанта з дівчиною

"Страждають зараз США смердючі, у них там – голод, холод" – розвідка перехопила розмову окупанта з дівчиною

Натомість дівчина говорить про зраду – інформацію про місцеперебування певних підрозділів передають іноземним розвідникам.

Російський окупант, який воює на території України, розповідає дівчині про перебування під постійними обстрілами. Він каже, що за 21 день жодного разу не було, щоб в їхній квадрат "не прилітало" від ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

"Натомість дівчина говорить про зраду – інформацію про місцеперебування певних підрозділів передають іноземним розвідникам: "31 бригаду здали. Не всю, а якусь роту. 76 людей привезли нещодавно. Здав свій же. Полковник Матьковський. Я потім спілкувалась з ФСБешником самарським, мій знайомий. Він каже, так. Все це правда. У нього на рахунку 17 мільйонів знайшли. Страждають зараз ці США смердючі. У них там взагалі – голод, холод", – каже росіянка.

Нагадаємо, інженеру-технологу "Укроборонпрому" повідомили про підозру. Він виправдовував війну Росії проти України, називаючи окупацію "звільненням Донбасу". Також підозрюваний зберігав вдома робочу документацію.

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