Страждають не лише жінки: окупанти зґвалтували охоронця дитячого санаторію у Ворзелі

Страждають не лише жінки: окупанти зґвалтували охоронця дитячого санаторію у Ворзелі

Чоловік не витримав та помер згодом.

Після звільнення Київщині від російських загарбників стало відомо про їхні звірства, вони не тільки нещадно вбивали мирне населення, а й ґвалтували жінок та навіть дітей.

Однак, не лише жінки стали жертвами російських звірів, стало відомо, що окупанти зґвалтували охоронця дитячого санаторію у Ворзелі.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Скажу більше, Ворзель, дитячий санаторій "Орлятко", охоронець теж був зґвалтований. Я тут кажу тому, що він уже 200-й. Після всіх тих знущань він не витримав і помер", – сказав Федорук.

Федорук не став відповідати на питання щодо зґвалтованих жінок та дівчат у місті, зазначивши, що вони й досі живуть у цьому невеликому містечку під Києвом, де багато людей знають одне одного.

"Місто невелике, то ж лишній раз травмувати дівчат та жінок, які й так отримали психологічну травму, я думаю, не варто. З ними працюють психологи", - зазначив він.

Нагадаємо, окупант розповів, як росіяни впритул розстрілюють українок.

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