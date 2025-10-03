"Стріляв по всьому під’їзду": російський солдат убив трьох українців на Харківщині

Російський солдат / © Associated Press

Реклама

Українські розвідники перехопили чергове свідчення воєнного злочину армії агресора. Російський військовий відкрив стрілянину в під’їзді житлового будинку на тимчасово окупованій території Харківської області та смертельно поранив трьох місцевих мешканців.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

У перехопленій розмові безпосередній командир доповів:

Реклама

«Він учора стрілянину відкрив по всьому під’їзду, по всьому під’їзду стрілянину вчора відкрив. Трьох зачепив за собою, мирних трьох».

Перехоплення ГУР розмови російських солдатів / © ГУР Міноборони

Відомо, що російський солдат загинув від власних куль.

Нагадаємо, внаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Руху визволення Кавказу на території Російської Федерації було ліквідовано трьох військовослужбовців Росгвардії.

Раніше повідомлялося, що перед тим, як збити російський вертоліт Мі-8 FPV-дроном, українські військові з батальйону безпілотних систем «Хижаки висот» провели тривалу підготовку та ретельну розвідку.