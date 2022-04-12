"Мене роздягнули, на голову мішок надягали": староста села в Чернігівській області розповіла про російський полон

Односельчани зустріли жінку з квітами, оплесками та сльозами на очах.
Додому повернулася староста села Грем’яча Чернігівської області Ганна Гавриліна, яку окупанти тримали в полоні через звинування у роботі навідницею в українських військових.
Про це повідомило "Суспільне".
10 квітня Гавриліну вдалося звільнити в межах обміну полоненими між Україною та Росією.
Жінку тиждень допитували у польовому таборі, майже без сну та з погрозами про розправу.
"Вони стріляли над головою з цього боку три рази, погрожували стріляти в коліна. Мені було дуже погано, але там ніхто не звертає на це уваги", – розповіла Гавриліна.
Після цього старосту села Грем’яча перевели до камери СІЗО в російському Курську. Там їй обстригли волосся.
"Там мене роздягнули, познімали кільце, сережки. У кишені були гроші – тисяча гривень – це все забрали, описали. А потім почали допити. Це неможливо передати. На голову мішок надягали. По голові стукали замком", – розповіла Гавриліна.
Одна зі співкамерниць жінки, полонена українка, намагалася скоїти самогубство.
"Дівчина та і вішалась на простирадлі. Я поїхала, а вона залишилась. Вона з Чорнобильської зони, вона не військовослужбовиця. Вона сказала, що кореспондентка", – розповіла староста села.
Нагадаємо, 9 квітня відбувся третій обмін полоненими, додому повернулися 26 українців.
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