“Стріляли по своїм”: прикордонник, який охороняв “Чонгар” 24 лютого, розповів несподівані свідчення

Олексій Ружиненко служив на КПВВ “Чонгар", що на адмінмежі з окупованим Кримом, і одним із перших бачив початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Прикордонник розповів про першу зустріч із ворогом 24 лютого.

В інтерв’ю “Крим. Реалії” Олексій пригадав, що прикордонників мали евакуювати з КПВВ автобусом. Але далі сталося непередбачуване.

“Дивимося, стоїть БТР і стоїть щось схоже на нашого “Козака”, на бронемашину. І люди стоять і стріляють в бік Крима. По колоні стріляють, реально. Ми ж думаємо, напевно, наші там збройні сили, які під'їхали, типу за нами. Евакуація якась. Ми ж все там, опустили зброю, кричимо: “Cвої, свої!”. Хто російською, хто українською. Вони реально теж дивляться на нас, зброю опустили. Ми ж підходимо ближче, там за метрів 15-20, дивимося, якась форма взагалі не наша, пов'язки червоні білі, всі в масках, зовсім не зрозуміло було. Потім вони дивляться на нас, теж нашу форму бачать, наші прапори. І просто, такі слова: “Ааа, это хохлы”, — розповів прикордонник.

Олексій каже, що відтоді минуло більше двох з половиною років, але він досі не розуміє, чому підрозділ російської армії стріляв по “своїй” колоні, яка йшла з Криму.

Нагадаємо, Олексій Ружиненко відповів, чому росіянам вдався бліцкриг на півдні.

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