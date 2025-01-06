Стріляли упритул: стали відомі подробиці розстрілу українських військовополонених біля Времівки

Окупанти убили українців, які здалися у полон.

Росіяни у січні 2024 року біля села Времівка Волноваського району розстріляли з автоматів двох українських військовополонених.

Подробиці трагедії повідомили в Офісі генпрокурора.

Там зазначили, що 3 січня 2024 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка Волноваського району окупанти захопили двох військовослужбовців ЗСУ.

Полонених вивели з бліндажа під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову.

Для впевненості у їхній смерті ворог зробив ще кілька пострілів.

"Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевських конвенцій та класифікується як тяжкий міжнародний злочин Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння", – зауважили в Офісі генпрокурора.

За фактом розстрілу ворогом двох полонених ЗСУ у Волноваському районі розпочато розслідування.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора встановив імена 13 полонених, яких окупанти стратили на Покровському напрямку.

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