Стріляли упритул: стали відомі подробиці розстрілу українських військовополонених біля Времівки

Окупанти убили українців, які здалися у полон.
Росіяни у січні 2024 року біля села Времівка Волноваського району розстріляли з автоматів двох українських військовополонених.
Подробиці трагедії повідомили в Офісі генпрокурора.
Там зазначили, що 3 січня 2024 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка Волноваського району окупанти захопили двох військовослужбовців ЗСУ.
Полонених вивели з бліндажа під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову.
Для впевненості у їхній смерті ворог зробив ще кілька пострілів.
"Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевських конвенцій та класифікується як тяжкий міжнародний злочин Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння", – зауважили в Офісі генпрокурора.
За фактом розстрілу ворогом двох полонених ЗСУ у Волноваському районі розпочато розслідування.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора встановив імена 13 полонених, яких окупанти стратили на Покровському напрямку.
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