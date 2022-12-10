Стрілянина у Ростовській області: Пригожин виправдав "вагнерівця" та розповів, що з ним буде

Пригожин заявив, що винний у стрілянині "вагнерівець" був у "несвідомому стані".

Нещодавно у Ростовській області затримали дезертира, який обстріляв поліцейських із кулемета. Ним виявився засуджений росіянин Павло Ніколін, який вступив до лав приватної військової компанії "Вагнер". Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що "вагнерівець" нібито був у "несвідомому стані" через контузію.

Про це повідомила прес-служба Пригожина.

Так, за його словами, Ніколін нібито отримав контузію під час штурму Бахмута, тому й стався інцидент зі стріляниною по поліцейських.

"Ніколін вже дав пояснення, що він брав участь у штурмі Бахмута, був контужений і кілька днів перебував у несвідомому стані. Тому, коли в районі Новошахтинська до нього під'їхали поліцейські на цивільній машині без знаків розрізнення, він сприйняв їх як українських диверсантів", - заявив Пригожин.

Він також сказав, що готовий повернути Ніколіна назад до групу "Вагнера" під свою особисту відповідальність і нібито вже написав відповідне клопотання.

Стрілянина у Новошахтинську по поліцейських

У вівторок, 6 грудня, стало відомо, що у Новошахтинську Ростовської області РФ чоловік у камуфляжі обстріляв поліцейських, одного з них було поранено.

Згодом стало відомо, що стрільцем виявився засуджений грабіжник, якого завербували до ПВК "Вагнера". Найманець був затриманий на покинутій свинофермі.

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