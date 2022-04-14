"Стрілянини біля ОП в перші дні війни було немало": Данілов розповів, як диверсанти намагалися прорватися до Зеленського

"Стрілянини біля ОП в перші дні війни було немало": Данілов розповів, як диверсанти намагалися прорватися до Зеленського

За словами Данілова, біля Офісу президента ДРГ в перші дні війни було чимало.

У перші дні війни, коли була загроза ліквідвації вищого політичного керівництва України, зокрема президента України, біля Офісу президента було немало стрілянини.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв’ю ВВС.

За його словами, диверстанти та інші люди, які повинні були вбити представників вищого керівництва України, було чимало, та усі вони були добре підготовленні для виконання поставленого РФ завдання.

"Стрілянини в перші дні було немало. Я не хочу казати кількість людей, які поклали в перші дні, ДРГ, які були на території. Вони тут були. Ви не думайте, що вони йшли непідготовленими. Була сітка, були опрацьовані багато моментів. Але я вдячний і охороні президента, і УДО, яке тримало і тримає урядовий квартал, і всім нашим військовим", - сказав посадовець.

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