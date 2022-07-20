"Стріляти нічим": Арестович розповів про новий провальний наступ росіян на Донбасі

У російських окупантів не ладнається з наступом на на Сіверськ і на Бахмут Донецької області. Зокрема, вони втратили два населених пункти на Донбасі і загарбникам там нічим стріляти.

Кількість боєприпасів, які російські війська випускають на Донбасі на добу знизилися від 45 до 15 тис.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Там якісь не лади з наступом на Сіверськ і на Бахмут у російського угруповання. Наступали-наступали, наступали-наступали, а два населених пункти втратили в результаті атак українських Збройних сил. Знаємо, що ми їх трішки відштовхали звідти. Не ладнається наступ", – сказав радник керівника ОП.

"Так стріляти нічим, знаєте", – відповів він на запитання Фейгіна про те, чим пояснюється такий провал окупантів.

"Не те, щоб відсутність боєприпасів. Але якщо лупили 45, а знизилися до 15 тисяч на добу, то… Це набагато менше, ніж було раніше, і що являлося основою успіху російських військ у наступі на Лисичанськ і на Сєвєродонецьк. Наявність снарядів і можливість викидати їх на наші позиції не була запорукою успіху, але була одним із серйозних системних факторів. Зараз цей фактор "ліг", зник. І зникатиме далі, тому що, чесно кажучи, я вже не встигаю рахувати ці всі склади, які "виносяться", – пояснив Арестович.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП розповів, як українські війська готуються звільняти Херсон.

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