"Стріляв просто за гроші": затримали снайпера РФ, який вбив 21 військового ЗСУ – відео

СБУ повідомила про підозру снайперу РФ, який вбивав українських військових під Донецьком.

Кіберфахівці СБУ зібрали доказову базу і повідомили про підозру зраднику, який вступив до окупаційних угруповань РФ і воював проти Сил оборони на східному фронті. Зловмисник входив до складу ворожого підрозділу снайперів, що обстрілював позиції українських військ у районі Донецька.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці встановили, що за час ведення бойових дій на передовій зрадник вбив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ.

Українські захисники захопили його в полон наприкінці літа 2023 року поблизу селища Невельське на Донеччині.

Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Донецька, який працював комірником у місцевому автомагазині, а 2015 року приєднався до так званої "народної міліції ДНР".

"Там він отримав позивний "Мєсний" та пройшов навчання в російських таборах підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів-спецназівців з Росії. Після тренувань на полігонах його призначили до складу "окремого взводу снайперів 100-ї окремої мотострілецької бригади", яка підпорядковувалась командуванню 1-го армійського корпусу ЗС РФ", - розповіли в СБУ.

У лавах ворожого підрозділу зрадник виконував бойові завдання російських командирів проти сил АТО на сході України. За вбивства українців щомісяця одержував від окупантів "зарплату" в рублях.

Як розповів зрадник, за криваві рублі він придбав будинок, встановив пічку та бойлер.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадника включили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

Разом з російськими загарбниками він брав безпосередню участь у боєзіткненнях на західних околицях Донецька, а також біля Пісків та Мар’їнки.

Зрадник сподівається, що після обміну йому вдасться уникнути служби у лавах окупаційних військ РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, зрадників, які коригували вогонь по селі Гроза на Харківщині, знайшли – хто вони.

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