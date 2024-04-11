Стріляв у бійців ЗСУ під Роботиним: в Україні кинули за ґрати чергового зрадника

Зрадником виявився мешканець окупованого Сімферополя, який добровільно "мобілізувався" до російської армії.

Завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув’язнення у 15 років отримав зрадник, який стріляв у військовослужбовців ЗСУ під Роботиним на Запоріжжі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Фігурант воював проти Сил оборони на півдні України і входив до 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії.

У лавах російської армії чоловік будував укріпрайони ворога та обстрілював позиції ЗСУ на передовій у Запорізькій області.

Українські військові захопили зрадника у полон під час запеклих боїв під Роботиним у серпні 2023 року.

Слідство встановило, що це мешканець окупованого Сімферополя. У листопаді 2022 року він добровільно "мобілізувався" до російського війська. Там йому видали автомат із боєприпасами і призначили на посаду стрільця.

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Згодом підрозділ зрадника передислокували до лівобережної Херсонщини, де він облаштовував фортифікаційні споруди. Потім зловмисника скерували до Пологівського району на Запоріжжі для стримування українського контрнаступу.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану і призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

До слова, СБУ затримала депутата колишньої ОПЗЖ, який був інформатором російської ФСБ на Донеччині. Зрадником виявився депутат Дружківської міської ради.

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