За словами полоненого окупанта, уже траплялися випадки, коли корейці приймали росіян за ЗСУ, оскільки всі слов'яни для них "на одне лице".

Російський військовополонений розповів свої враження про північнокорейський військових, яких перекинули на фронт у Курську область.

Відео допиту опублікував український журналіст Денис Казанський.

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За словами полоненого, північнокорейців на штурми не посилають і тримають на другій лінії.

При цьому вже траплялися випадки дружнього вогню, коли корейці приймали росіян за ЗСУ, оскільки всі слов'яни для них "на одне лице".

"Було все нормально, поки не привезли корейців. З ними ж не поговориш. "Привет – пивет". І все. Вони почали стріляти по нас. Може в паніці. Бо прийняли нас за противника. Тому що ми всі – слов'яни для них на одне лице. Намагалися їх врозумити, показати, куди стріляти. Командування на це все "забиває". Їм легше послати нас, росіян, на штурм, ніж корейців. Бо вони с**куни. І ще буде скандал, якщо вони загинуть. Я не в захваті від таких союзників", – розповів полонений.

Стріляють по росіянах: російський полонений розповів про солдатів КНДР

Нагадаємо, що перші бійці КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області.

Раніше президент Володимир Зеленський у відеозверненні 1 листопада повідомляв, що перші тисячі солдатів з КНДР вже перебувають неподалік українського кордону.

Розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив на війну до України 12 тисяч військових, зокрема підрозділ спецпризначення.

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