Стріляють по своїх: Арестович пояснив, чому російські мобілізовані ні на що не здатні

За словами Арестовича, на полі бою мобілізовані росіяни не розрізняють цілі, не знають, куди і як стріляти.
Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські мобілізовані – малоефективні і "нічого не можуть взяти".
Про це він заявив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.
"Мобілізовані нездатні нічого взяти (населені пункти – ред.). Це дуже складне військове завдання, яке вони не можуть вирішити. Вони вміють виконувати лише дуже прості завдання. Вони можуть або йти у наступ просто в лоб, або просто в лоб оборони. Для того, аби батальйон із 400 осіб міг виконувати на полі бою прості двоходівки, потрібно дуже посилено готувати 4 місяці", – каже радник ОП.
За його словами, після двотижневої підготовки на полігоні мобілізовані можуть тільки сидіти в окопі і стріляти по сторонах або йти напролом, поки їх не вбили.
"Коли група спецназу вважається боєздатною за натовськими стандартами? Після 4-х років спільного виконання завдань. 4 роки вони навчаються разом, діють разом, беруть участь у місіях і лише після цього вони вважаються злагодженою групою", – зауважив Арестович.
Радник ОП продовжив, що на полі бою мобілізовані росіяни не розрізняють цілі, не знають, куди і як стріляти.
"У стресовій ситуації вони не можуть зрозуміти, де їхній товариш, а де ворог. Вони не можуть елементарного, не можуть зайняти позиції. Тоді їхня психіка розкладається на молекули, бо вони розуміють, що нічого не вміють. Російське керівництво масово забиває фронт ними. Їм більше нічого не треба", – підсумував він.
Раніше Олексій Арестович розповів, що росіяни не зможуть окупувати Бахмут та Авдіївку, попри величезні втрати.
Мобілізація в РФ
21 вересня диктатор Володимир Путін оголосив початок мобілізації в Росії. Після цього російські чоловіки почали масова тікати до сусідніх країн.
Секретар РНБО Олексій Данілов вказав на те, що з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати.
На початку листопада Путін заявив, що в РФ вже мобілізували 318 тисяч чоловіків на війну проти України.
1 листопада Путін заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував, пообіцявши порадитсь з юристами.
Аналітики зі США прогнозують, що у Росії в грудні оголосять ще одну хвилю мобілізації.
За оцінками військового експерта Олега Жданова, в РФ можуть мобілізувати до 2 млн осіб і навіть запровадити воєнний стан.