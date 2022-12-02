Стріляють по своїх: Арестович пояснив, чому російські мобілізовані ні на що не здатні

За словами Арестовича, на полі бою мобілізовані росіяни не розрізняють цілі, не знають, куди і як стріляти.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські мобілізовані – малоефективні і "нічого не можуть взяти".

Про це він заявив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Мобілізовані нездатні нічого взяти (населені пункти – ред.). Це дуже складне військове завдання, яке вони не можуть вирішити. Вони вміють виконувати лише дуже прості завдання. Вони можуть або йти у наступ просто в лоб, або просто в лоб оборони. Для того, аби батальйон із 400 осіб міг виконувати на полі бою прості двоходівки, потрібно дуже посилено готувати 4 місяці", – каже радник ОП.

За його словами, після двотижневої підготовки на полігоні мобілізовані можуть тільки сидіти в окопі і стріляти по сторонах або йти напролом, поки їх не вбили.

"Коли група спецназу вважається боєздатною за натовськими стандартами? Після 4-х років спільного виконання завдань. 4 роки вони навчаються разом, діють разом, беруть участь у місіях і лише після цього вони вважаються злагодженою групою", – зауважив Арестович.

Радник ОП продовжив, що на полі бою мобілізовані росіяни не розрізняють цілі, не знають, куди і як стріляти.

"У стресовій ситуації вони не можуть зрозуміти, де їхній товариш, а де ворог. Вони не можуть елементарного, не можуть зайняти позиції. Тоді їхня психіка розкладається на молекули, бо вони розуміють, що нічого не вміють. Російське керівництво масово забиває фронт ними. Їм більше нічого не треба", – підсумував він.