Стріляють та вибивають інформацію: російські окупанти хваляться, як катують полонених українців

Російські окупанти грубо порушують норми міжнародного права.

Вони катують та знущаються з українських військовополонених. А спецслужби РФ ще і це заохочують.

Про це повідомляє СБУ з посиланням на перехоплену розмову російського вбивці.

Він зізнається, що українських чоловіків та жінок вивозять до РФ, щоб "вибити інформацію". Разом з тим попри нелюдські тортури сміливі українські захисники нічого не повідомляють вбивцям.

Його співрозмовниця називає катування українських військових "прийомом". Працівниця спецслужб РФ чомусь бідкається на те, що українці захищають свою землю та закликає вбивцю продовжувати знущання, оскільки серед окупантів є багато поранених.

"Сподіваємося, їй не буде так весело, коли вона розповідатиме про все на міжнародному трибуналі", - йдеться у повідомленні.

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