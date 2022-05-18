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"Стріляють з-під тишка": мешканців Одещини попередили про високу ймовірність ракетних ударів окупантів

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"Стріляють з-під тишка": мешканців Одещини попередили про високу ймовірність ракетних ударів окупантів

Фото: УНІАН

В Одесі залишається високою імовірність ракетних ударів Росією.

Ніч в Одесі та області минула під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 18 травня.

За його словами, російські окупанти можуть стріляти як з Чорного моря, де відповідне угруповання кораблів Чорноморського флоту Росії постійно перегруповується та несе на борту крилаті ракети, так і з території тимчасово незаконно анексованого українського Криму.

"Окупанти не можуть продемонструвати успіхи на фронті, то намагаються робити це за допомогою ракет - стріляють з-під тишка, намагаються знищувати наші об'єкти інфраструктури. Імовірність нанесення ракетних ударів залишається дуже високою. Ворог може стріляти як із Чорного моря, так із території тимчасово окупованого Криму. Підрозділи ІПСО ворога активізуються - дотримуйтеся інформаційної безпеки", - йдеться в  його повідомленні.

Він зауважив, що в регіоні проводиться постійна контдеверсійна робота. Людей просять звертати увагу на підозрілих осіб. 

Нагадаємо, раніше російські окупанти знову обстріляли Одещину ракетою: її збила ППО.

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