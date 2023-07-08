"Стримає амбіції Путіна": аналітик пояснив, чому Україні потрібне членство в НАТО, а не гарантії безпеки

За словами аналітика, такий підхід лише затягне російську агресію, залишивши Україну надовго в "сірій зоні".

Україні не підійде ізраїльська модель безпеки, бо приборкати амбіції президента РФ Володимира Путіна зможе тільки членство в НАТО.

Про це повідомив аналітик Атлантичної ради Ян Бжезинський, пише Atlanticcouncil.org.

Повідомляється, що адміністрація президента США Джо Байдена заявила Конгресу, що хоче використовувати модель допомоги в галузі безпеки, засновану на відносинах Сполучених Штатів з Ізраїлем. Цей підхід є альтернативою членству України в НАТО.

Бжезинський нагадав, що США протягом десятків років зміцнюють безпеку Ізраїлю, щорічно надаючи йому військову допомогу на суму від 2 до 4 млрд доларів. Однак жодних гарантій безпеки Вашингтон не надає. Противники Ізраїлю в ісламському світі не є великими державами. Вони розрізнені й часто розділені, а тому не можна порівнювати їх із Росією.

Зі слів аналітика, ізраїльська модель не може повністю запобігти агресії Росії.

"Рішучість Москви стерти з лиця землі Україну та її історію набагато перевершує колективну активність противників Ізраїлю", — написав аналітик.

Він зазначив, що "ізраїльська модель" для України в такому разі обійдеться для Штатів значно дорожче. Допоки НАТО не повністю віддане захисту безпеки України, Путін продовжуватиме свої насильницькі дії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Америка може надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до НАТО.

"Я довго говорив із Зеленським про це. США будуть готові надати допомогу, поки триватиме цей процес після війни. Ми готові надавати безпекову допомогу, таку як надаємо Ізраїлю. Ми готові забезпечити надання зброї, якої потребують для того, щоб захистити себе", — сказав президент США.

За даними ЗМІ, такі гарантії безпеки — це 10-річне зобов’язання, які беруть на себе США. Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.

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