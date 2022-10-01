"Стримайтесь і не пишіть у фейсбуці" - Маляр про складну ситуацію у Лимані, де точаться бої

Генштаб не забуде повідомити тоді, коли буде відкрита інформація.

У Лимані Донецької області точаться бої, там складна ситуація.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

"В Лимані бої. Стриматись і не писати в фейсбуці значно простіше, ніж нашим зараз там", - написала вона.

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Маляр закликала до тиші і зазначила, що Генштаб ЗСУ повідомить тоді, коли буде інформація.

"Стримайтесь. Генштаб не забуде повідомити тоді, коли буде для вас інформація", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що у Лиман зайшли українські військовослужбовці, проте в місті ще тривають бої.

Речник зазначив, що в цій битві є "кілька важливих моментів - продовжити успішну Харківську операцію, бо, як правило, війська йдуть на певному підйомі, куражі. А друге - захопити важливий район, який відкриває ворота для звільнення українського Донбасу - це далі на Сватове, Кремінну, Сєвєродонецьк".

Череватий наголосив, що це і "важливий психологічний момент - оточення великого угруповання противника, який перед тим бахвалився своєю непереможністю".

Речник Східного угруповання військ ЗСУ підкреслив, що українські війська зламали не якихось там "мобіків", а ламають досить потужну оборону противника.

Зазначимо, що у Міністерстві оборони країни-агресорки Росії офіційно визнали оточення ЗСУ та втрату міста Лиман Донецької області.

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