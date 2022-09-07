Стривожений Макрон і прохання Зеленського зателефонувати Путіну: з'явилось відео розмови президентів 24 лютого

Під час свого спілкування Зеленський просив Макрона та західних лідерів зателефонувати диктатору Путіну, щоб той зупинив війну.

Відео поширила паризька кореспондентка Національного громадського радіо Елеонора Бердслі.

На відео видно стривоженого президента Франції, якому його український колега повідомляє, що почалась повномасштабна війна.

У телефонній розмові з президентом Зеленським президент Франції запитав: "То це означає, що вони направили спецназ до Києва?"

"Всюди. І до Києва, і до Одеси, і з Білорусі. Отже, ми воюємо всюди на нашій території. Всюди є війська. Ми не могли цього уявити – такого не було в 2014 році", - каже Зеленський.

"Це зрозуміло. Це тотальна війна", - відповідає Макрон.

" Тож, я думаю, Еммануелю, дуже важливо, щоб ви поговорили з Путіним і дуже важливо створити антивоєнну коаліцію. Ми впевнені, що європейські лідери та Байден можуть підключитися, і вони дзвонять йому (Путіну - ред.) і скажуть: "Стоп". Він зупиниться. Він вас послухає", - каже Зеленський.

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5 — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022

Нагадаємо, 24 лютого вранці на Банковій президент Зеленський зібрав очільників фракцій Верховної Ради. Але на 30-й хвилині зустріч перервали спецслужби, які під руки вивели Зеленського. Так президент України вперше опинився в бункері, з якого керував державою кілька наступних тижнів.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває. Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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