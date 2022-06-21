Строковиків, які вижили на затонулому крейсері "Москва", знову відправляють на війну з Україною

Строковиків, які вижили на затонулому крейсері "Москва", знову відправляють на війну з Україною

Строковики, які вижили на затонулому російському крейсері "Москва", розповіли, що їх знову посилають на війну в Україну.

Їхні батьки просять прокуратуру завадити цьому.

Про це пише "Нова газета Європа", у розпорядженні якої опинилося звернення до військової прокуратури Севастополя Комітету солдатських матерів, у якому йдеться, що строковиків-матросів з "Москви" всупереч обіцянкам досі не перевели на сушу.

Наразі, за даними батьків, вони утримуються на сторожовому кораблі "Ладний", який було введено в експлуатацію у 1981 році. Рідні матросів стверджують, що корабель потребує ремонту та не дуже придатний для походів.

"Є інформація від військовослужбовців про подальший вихід у море для участі у СВО (спецоперації) корабля "Ладний" орієнтовно 30 червня. Просимо провести перевірку щодо можливої ​​участі корабля "Ладний" у СВО з екіпажем, у складі якого перебувають військовослужбовці строкової служби", — йдеться у зверненні.

У листі сказано, що на кораблі перебувають 49 строковиків із затонулого крейсера "Москва", які не хочуть брати участь у військових діях. "Наші діти, військовослужбовці строкової служби, вже були неправомірно задіяні в СВО на крейсері "Москва", отримали бойові психічні травми внаслідок катастрофи. Ми вважаємо неприпустимим нове залучення до участі в бойових діях тих, хто пережив психологічно травмуючу ситуацію", — додали батьки.

Варто зазначити, що влада України повідомила 13 квітня, що по російському крейсеру завдано ударів ракетами "Нептун". Наступного дня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк показав документ, який надійшов батькам одного зі строковиків, що служив на крейсері "Москва". Там йдеться, що крейсер не брав участі у "воєнній операції", а хлопець зник безвісти.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 118-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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