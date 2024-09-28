"Стрєляй – ета наши": поки росіяни здавалися у полон, армія РФ по них же і вдарила (відео)

Поки росіяни здавалися у полон, армія РФ по них же і вдарила.

Про це повідомила 33 Окрема механізована бригада у Faceook.

"Стрєляй – ета наши. Можливо, саме таким був наказ офіцера армії рф, коли вони влучили по колоні власних військовослужбовці. Під час чергового штурму на Курахівському напрямку нашій бригаді а також сусідам по флангах вдалося зупинити колону техніки", – йдеться у повідомленні.

Пізніше того ж дня група окупантів таки змогла висадитися у посадку зони відповідальності 33-ї бригади.

"Дарма. Відчули на собі лють шалених скидів безпілотних бомбардувальників. Шляхом бомбезних перемовин російські візитери прийняли правильне рішення – здатися у полон. Семеро їх вийшло із посадки. Просто улов. Щойно пілоти почали вихід із окупантами – російська армія провела доблесний обстріл. По своїх. Влучно скосили декількох – у добрі руки нашої бригади дійшли не всі...", – йдеться у повідомленні під відео.

Стрєляй - ета наши Можливо, саме таким був наказ офіцера армії рф, коли вони влучили по колоні власних військовослужбовці. Під час чергового штурму на курахівському напрямку нашій бригаді а також сусідам по флангах вдалося зупинити колону техніки. Пізніше того ж дня група окупантів таки змогла висадитися у посадку нашої зони відповідальності. Дарма Відчули на собі лють шалених скидів безпілотних бомбардувальників Шляхом бомбезних перемовин російські візитери прийняли правильне рішення - здатися у полон. 7 їх вийшло із посадки. Просто улов. Щойно пілоти почали вихід із окупантами - російська армія провела доблесний обстріл. По своїх. Влучно скосили кількох - у добрі руки нашої бригади дійшли не всі... А як це було - дивись Опубліковано 33 Окрема Механізована Бригада Субота, 28 вересня 2024 р.

Раніше повідомлялось, що Курахове перебуває по флангах у відносному оточенні.