Війна
246
1 хв

Стубб оприлюднив шалені втрати РФ у війні проти України

Росія за останні чотири місяці на фронті втратила вчетверо більше військових, ніж Україна.

Анастасія Павленко
Александер Стубб / © Associated Press

За останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала чи поранила на фронті від 30 до 35 тисяч росіян.

Про це повідомив президент Фінляндії Александер Стубб.

За його даними, у 95% випадків це відбувалося за допомогою безпілотників, і співвідношення втрат України та РФ становить 1 до 5.

Водночас Стубб визнав, що він більше не має оптимізму щодо мирної угоди в Україні.

«Я просто не бачу, щоб Путін змінив свою думку. Я був оптимістичний протягом кількох місяців і, знаєте, працював над цим, але в результаті це виявилося класичною російською тактикою затягування», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

Станом на 27 квітня загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 326 460 осіб — такі дані Генштабу.

Війна в Україні

Європейські країни змушені адаптувати свої стратегії до тривалого протистояння в Україні, адже сподівання на швидкий мир згасають, а залученість Вашингтона в дипломатичне врегулювання наразі не є визначальною.

Наразі жодна зі сторін не відчуває нагальної потреби у перемовинах. Україна має достатньо ресурсів, щоб утримувати позиції та завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі, тоді як армія РФ зазнає колосальних втрат заради мізерних просувань.

