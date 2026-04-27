Стубб оприлюднив шалені втрати РФ у війні проти України
Росія за останні чотири місяці на фронті втратила вчетверо більше військових, ніж Україна.
За останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала чи поранила на фронті від 30 до 35 тисяч росіян.
Про це повідомив президент Фінляндії Александер Стубб.
За його даними, у 95% випадків це відбувалося за допомогою безпілотників, і співвідношення втрат України та РФ становить 1 до 5.
Водночас Стубб визнав, що він більше не має оптимізму щодо мирної угоди в Україні.
«Я просто не бачу, щоб Путін змінив свою думку. Я був оптимістичний протягом кількох місяців і, знаєте, працював над цим, але в результаті це виявилося класичною російською тактикою затягування», — сказав він.
Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.
Станом на 27 квітня загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 326 460 осіб — такі дані Генштабу.
Європейські країни змушені адаптувати свої стратегії до тривалого протистояння в Україні, адже сподівання на швидкий мир згасають, а залученість Вашингтона в дипломатичне врегулювання наразі не є визначальною.
Наразі жодна зі сторін не відчуває нагальної потреби у перемовинах. Україна має достатньо ресурсів, щоб утримувати позиції та завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі, тоді як армія РФ зазнає колосальних втрат заради мізерних просувань.