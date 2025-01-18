Студент і вчитель "з окулярами Гаррі Поттера": що відомо про загиблого в Кривому Розі юнака

Олексій залишив після себе світлий слід у серцях людей, які знали його.

17 січня внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу загинув 20-річний студент педагогічного університету та вчитель Олексій Акименко. Він активно займався волонтерством, колекціонував книги та брав участь у дослідницьких експедиціях.

За словами викладача Криворізького державного педагогічного університета Володимира Казакова, у день трагедії хлопець намагався врятувати свою тітку, коли після першого удару по місту побіг до пошкодженої будівлі. В результаті того удару його тітка, 22-річна дівчина, загинула пізніше в лікарні.

У виші додали, що хлопець здобував освіту за спеціальністю "Географія". Він також зауважив, що Олексій був не лише талановитим студентом, а й активно долучався до культурного життя університету, де був головою культурно-масового сектору факультету.

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"Ми втратили майбутнього географа і педагога. Він будував багато планів щодо мандрівок і походів, їздив у експедиції. Мав гострий розум і велику жагу до знань та вивчення світу. Він йшов на ризик і був готовий завжди прийти на допомогу людям", – написав Володимир Казаков.

Олексій також викладав географію в Криворізькому ліцеї №35 “Імпульс”, де його колеги описують хлопця як перспективного педагога з грандіозними планами на майбутнє.

"У пам’яті він залишиться веселим, активним, неймовірно харизматичним хлопцем. Захоплювався історією, досліджував довкілля рідного краю, мандрував горами, любив море. Умів дружити, підтримувати, надихати", – згадують Олексія в ліцеї.

Він був активним учасником зооволонтерського руху і допомагав притулку для бездомних тварин. Приятелі згадують його як людину з величезним творчим потенціалом, великим серцем та глибоким інтересом до природи і мандрівок.

Благодійники згадують, що в 2021 році разом із студентами факультету хлопець зняв для звіринця ролик, а напередодні Нового року в 2024 році привіз для собак сіно, аби ті не мерзли.

"Це була та зустріч, яку ми добре запам'ятали і ще довго обговорювали те, яка неймовірно крута у нас молодь", – зазначили зоозахисники.

Загиблий Олексій

Нагадаємо, внаслідок атаки росіян по Кривому Рогу, переселенець Ігор втратив другу дружину. Першу він поховав у 2022 році в окупованому Херсоні.

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