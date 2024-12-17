Студенти до кінця року не зможуть оформити онлайн-відстрочку у "Резерв+": яка причина

На вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть, статус відображатиметься в застосунку, як і раніше.
У зв'язку із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти від 17 і орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку "Резерв+".
Про це повідомило Міністерство оборони України у соцмережах.
На вже отримані відстрочки, як зазначає Міноборони, технічні роботи не вплинуть, статус відображатиметься у застосунку, як і раніше.
Також технічні роботи у реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів "Резерв+".
Про дострокове відновлення роботи сервісу у "Резерв+" Міноборони обіцяє одразу повідомити.
Нагадаємо, від 1 грудня в Україні діятимуть оновлені правила. Зокрема, запрацюють правила визначення критичності підприємства. Через це більшість заброньованих працівників можуть бути мобілізованими.
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