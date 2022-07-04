Студенти, які закінчили бакалаврат і вступатимуть до магістратури: чи мають вони право на відстрочку

Чи може студент, який закінчує бакалаврат та вступає до магістратури, право на відстрочку від мобілізації - у матеріалі ТСН.ua

Мобілізація студентів

Згідно з пунктом 1 статті 17 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу» отримання відстрочки від військової служби отримують громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах із денною формою навчання, у тому числі при здобутті наступного вищого ступеня вищої освіти. Тобто студента не можуть мобілізувати, якщо він навчається у будь-якому навчальному закладі на денній формі навчання. У такому випадку, якщо студент отримав виклик у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, йому потрібно надати документ, який підтверджує, що ви маєте право на відстрочку - довідку із навчального закладу. Нещодавно набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, що не підлягають мобілізації. Згідно з цим законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації учні та викладачі установ професійної (професійної-технічної) освіти, нарівні зі студентами та викладачами професійної перед вищою та вищою освітою. Але так само як для студентів вищих навчальних закладів, відстрочку від мобілізації можуть отримати лише учні ПТУ денної чи дуальної форми навчання.

Чи надається студентам, які закінчують бакалаврат та вступають до магістратури відстрочку від мобілізації

Студенти, що закінчили бакалаврат у липні вже не вважаються студентами та не можуть претендувати на відстрочку від мобілізації. Як пояснили у КНУ ім. Тараса Шевченка, студенти офіційно закінчують бакалаврат і більше не є здобувачами вищої освіти. Навіть, якщо військовозобов'язаний вступає на магістратуру, офіційно списки студентів формуються з 1 вересня — коли починається навчання. У проміжок між закінченням бакалаврату і вступом на магістратуру людина не є студентом і не має права на відстрочку.

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