Студентів 26 країн світу евакуювали потягом до Польщі (фото)

З України виїхали 768 іноземних студентів із Харкова.

З України до Польщі потягом евакуювали студентів 26 країн світу.

У пункті пропуску "Мостиська залізнична" прикордонники оформили потяг "Львів-Перемишль", яким виїжджали з країни 768 іноземців.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Усі студенти університетів Харкова наразі евакуювалися до країн ЄС.

Зокрема, це громадяни: Афганістану, Бангладеш, Вірменії, Білорусі, Грузії, Єгипту, Еквадору, Зімбабве, Йорданія, Лівану, Монголії, Нігерії, Пакистану, Палестини, РФ, Сирії, Сомалі, Судану, Сінгапуру, Таджикистану, Тунісу, Туркменістану, Узбекистану, Франції, Індії та Італії.

Студентів 26 країн світу евакуйовано потягом до Польщі ▪️У пункті пропуску «Мостиська залізнична» прикордонники... Опубліковано Державна прикордонна служба України Четвер, 10 березня 2022 р.

"Під час паспортного контролю іноземці висловили вдячність прикордонникам, побажали якнайшвидшої Перемоги над ворогом, а також повідомили, що обов'язково повернуться до своїх улюблених харківських університетів, як завершиться війна", - йдеться у повідомленні.