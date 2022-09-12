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Ствольна артилерія не дістає до Харкова: Жданов пояснив зменшення росіянами обстрілів міста

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Ствольна артилерія не дістає до Харкова: Жданов пояснив зменшення росіянами обстрілів міста

Фото з відкритих джерел

Залишається лише реактивна артилерія та ракетні війська.

Російська ствольна артилерія вже не дістає до Харкова.

Про це повідомив військови експерт Олег Жданов.

"Харків нарешті отримує зменшення кількості обстрілів за рахунок того, що російську ствольну артилерію відсунуто від міста. Залишається лише реактивна артилерія та ракетні війська", - зазначив експерт.

Нагадаємо, що після обстрілу на зараз Харків на 80% зі світлом та водою. В районах, де є проблеми з водопостачанням, міська влада обіцяє відновити все за кілька годин.

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Дата публікації
Перегляди
563
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