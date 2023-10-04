"Створена для Третьої світової": експерти оцінили загрозу ракети з ядерним двигуном "Буревісник"

Сама ракета, скоріш за все, має прямоточний реактивний двигун, який використовує ядерний реактор.

Російська ракета "Буревісник", яка' призначена для обміну ядерними ударами в умовах Третьої світової війни РФ проти країн НАТО, зокрема, США.

Про це розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, ракети подібного типу створені для ситуації "судного дня", Третьої світової війни.

"Це єдиний шанс її використання, тому ніякої додаткової загрози для України вона не становить і становити не буде", - заявив Катков.

Характеристики ракети

Головред Defense Express охарактеризував її властивості.

"Сама ракета, скоріш за все, має прямоточний реактивний двигун, який використовує ядерний реактор. Тобто ядерний реактор нагріває безпосередньо повітря, яке проходить через двигун, після чого відбувається реактивна тяга", - зазначив Олег Катков.

Зазначимо, у Росії, ймовірно, готуються до випробувань ракети з ядерним двигуном "Буревісник", про що, зокрема повідомили у The New York Times. У ГУР вважають, що це може бути черговою демонстрацією, яка орієнтована на російську цільову аудиторію.

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