"Створені всі умови, щоб повернути місто": Сирський про стратегічне значення Бахмута

ЗСУ мають змогу повернути місто зараз з меншими у десятки разів втратами.

Бахмут є центром зосередження основних напрямків та доріг. Зокрема, через місто іде дорога з Дебалбцевого, Сіверська, Горлівки, Костянтинівки, Слов’янська.

Про це розповів керівник Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю "BBC News Україна".

Сирський зазначає, завдяки розвинутій мережі доріг, російські війська можуть наступати щонайменше у трьох операційних напрямках.

"Крім того, взагалі місцевість навколо Бахмута - це зосередження різного роду панівних висот, які дозволяють контролювати велику частину місцевості навколо, на підступах до Бахмуту. Це підвищує його роль як плацдарму для подальших наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

Він продовжує, що буквально за три кілометри під Бахмутом розпочинається наступне місто Часів Яр. І саме тут нашим військам важливо зупинити ворога у місті, який там перебуває у низині.

"На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами", - додає Сирський.

Зазначимо, росіяни відступають без можливості повернути втрачені позиції на Запорізькому напрямку та на південь від Бахмута на Донбасі. Причиною цього є відсутність підкріплення та ротацій у близький тил.

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