Створений на основі легендарного Ф-16: штучний інтелект упродовж 17 годин керував винищувачем

Навчально-тренувальний винищувач VISTA X-62A від Lockheed Martin успішно пройшов випробування під управлінням нейромережі. Його створили на основі легендарного Ф-16.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Зазначається, що VISTA є єдиним у своєму роді навчальним літаком, який розробила компанія Lockheed Martin Skunk Works®. Він оснащений програмним забезпеченням та побудований на відкритій системній архітектурі. Саме це дозволяє йому імітувати льотно-технічні характеристики інших літаків.

«VISTA дозволить нам паралельно розробляти та тестувати передові методи штучного інтелекту з новими конструкціями безпілотних транспортних засобів, — заявив доктор М. Крістофер Коттінг, директор з досліджень Школи льотчиків-випробувачів ВПС США. — Цей підхід у поєднанні з цілеспрямованим тестуванням нових систем транспортних засобів у міру їхнього виробництва дозволить швидко розвинути автономію для некерованих платформ та дозволить нам надати тактично важливі можливості нашому бойовому винищувачу», - йдеться на сайті.

Відтак у ході випробовувань штучний інтелект вперше здійснив керування бойовим літаком. Відомо, що тривав політ 17 годин і проходив на базі ВПС США Едвардс у Каліфорнії.

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У компанії сподіваються, що літак продовжить відігравати роль у розвитку можливостей штучного інтелекту та автономії авіації США. Зокрема, ольоти відновляться на авіабазі Едвардс протягом 2023 року.

Додамо, що у США нова модель штучного інтелекту пройшла іспит на отримання медичної ліцензії. Йдеться про тест, який треба здавати лікарям перед початком практики.

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